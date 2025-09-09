政治評論家の田崎史郎氏が９日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」に出演し、自民党総裁選への出馬が取りざたされる小泉進次郎氏の「弱点」について語った。田崎氏は「進次郎さんの弱点は『安定感』なんですよ」と話した後、去年の総裁選の立候補者による討論会で、上川陽子外務大臣（当時）から「総理として（カナダのＧ７）総理会談でどのような発信をなさるのか？」と質問され、進次郎氏が「カナダの首相はトルド