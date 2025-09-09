本記事ではセブンイレブンから発売される新商品のスイーツのなかから、注目の5品をご紹介。今週は、セブンイレブン限定発売の「ロッテ餡包み」や、まるで大学芋のようなオールドファッションなど、今しか食べられない特別感満載のスイーツが発売されています。2025年9月の新商品5品まとめ(9月9日〜9月15日)「ロッテ あんづつみ」(300円)「ロッテ あんづつみ」(300円)価格 : 300円販売地域 : 北海道、東北、関東、近畿、九州北海道