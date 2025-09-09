【桜坂しずく】 12月 発売予定 価格 通常版：25,300円 PLUM限定豪華版：27,500円 ピーエムオフィスエー（PLUM）は、フィギュア「桜坂しずく」を12月に発売する。価格は通常版が25,300円、PLUM限定豪華版が27,500円。 本製品は、メディアミックス作品「ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会」より、しっかり者の優等生で、演技派系