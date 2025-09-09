²Î¼ê¡¦ÇÐÍ¥¤ÎÃæÂ¼²í½Ó¡Ê74¡Ë¤ÈÇÐÍ¥¡¦¸Þ½½Íò½ß»Ò¡Ê72¡ËÉ×ºÊ¤Î»°½÷¤Ç¡¢¥â¥Ç¥ë¤ÎÃæÂ¼Î¤º½¡Ê36¡Ë¤¬7Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¶»¸µ¤¬±Ç¤¨¤ë¿åÃå»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡Û¡ÖåºÎï¤¹¤®¡×Èþ¶»¸µ¤Ë¼æ¤­¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¿åÃå»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿ÃæÂ¼Î¤º½Î¤º½¤Ï¡Ö1Æü¤À¤±²ÆµÙ¤ß¤·¤Æ¤­¤¿²¿ËçÌÜ¤¬¹¥¤­¡©¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¶»¸µ¤¬°õ¾ÝÅª¤ÊÇò¤¤È©¤Ë±Ç¤¨¤ë¹õ¤Î¿åÃå»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¥«¥á¥éÌÜÀþ¤ÇÍÅ±ð¤ÊÉ½¾ð¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö²Ä