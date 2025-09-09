Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡ÊÂçºå¡¦Ì´½§¡Ë¤ÎÊÄËë¡Ê10·î13Æü¡Ë¤Þ¤Ç»Ä¤êÌó1¥ö·î¤È¤Ê¤ê¡¢ÅÚÍË¡¦ÆüÍË¤òÃæ¿´¤ËÍè¾ìÍ½Ìó¤¬¼è¤ê¤Å¤é¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤âº®»¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ö½çÈÖÂÔ¤Á¡×¤Ë¤Ê¤ëÉÑÅÙ¤¬Áý¤¨¤¿¡£¡Ú²èÁü¡Û¡Ö½çÈÖ¤Ë¤´°ÆÆâ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÄÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¥¢¥×¥ê¤ÎÉ½¼¨¾õ¶·¤ÏÀä¤¨¤ºÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢9·î9Æü¸áÁ°¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤Ç¤ÏÅÚÍË¡¦ÆüÍË¤Î°ìÉô¤Ï¡¢Åì¡¦À¾¥²¡¼¥È¤¤¤º¤ì¤Î»þ´ÖÂÓ¤â¡ÖËþ°÷¡×É½¼¨¤Ç¡¢Í½Ìó¤Ç¤­¤Ê¤¤¡£ËüÇî¶¨²ñ¡Ê2