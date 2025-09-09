¥é¥°¥Ó¡¼¤ÎÃÏ°è¥ê¡¼¥°¡¢¥È¥Ã¥×¥¤¡¼¥¹¥È¤ÎAZ¡½COM´ÝÏÂ¥â¥â¥¿¥í¡¼¥º¤Ï9Æü¡¢¸µÆüËÜÂåÉ½¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤ÎÆ£ÅÄ·ÄÏÂ¡Ê32¡Ë¤Î²ÃÆþ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£2015Ç¯¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡ËÂåÉ½¤Ç7¿ÍÀ©¤ÎÅìµþ¸ÞÎØ¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤¿Æ£ÅÄ¤Ï¡¢24¡Á25Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç¥ê¡¼¥°¥ï¥ó1Éô¤Î»°½Å¤òÂàÃÄ¤·¤¿¡£AZ¡½COM´ÝÏÂ¥â¥â¥¿¥í¡¼¥º¤Ï¡¢26¡Á27Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤Î¥ê¡¼¥°¥ï¥ó¿·µ¬»²Æþ¤ò¿½ÀÁ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£