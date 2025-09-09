JTÊ¼¸Ë»Ù¼Ò¡Ê¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è¡Ë¤¬8·î¡¢Æ»¤Î±Ø¡Ö¿À¸Í¥Õ¥ë¡¼¥Ä¡¦¥Õ¥é¥ï¡¼¥Ñ¡¼¥¯ÂçÂô¡×¡Ê¿À¸Í»ÔËÌ¶è¡Ë¤ËµÊ±ì½ê¤ò´óÂ£¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀã°õ¡Ö£¶£Ð¥Á¡¼¥º¡×¢«¤Ê¤ó¤ÆÆÉ¤à¡©¡Ö¤º¤Ã¤È´Ö°ã¤¨¤Æ¤¿¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡×¡Ö»ä¤Î¿ÍÀ¸¤Ï±³¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¡Ä¡×¾×·â¹­¤¬¤ë¡Ö¿À¸Í¥Õ¥ë¡¼¥Ä¡¦¥Õ¥é¥ï¡¼¥Ñ¡¼¥¯ÂçÂô¡×¤Ï²Ö¤È²Ì¼Â¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿´ØÀ¾ºÇÂçµé¤ÎÆ»¤Î±Ø¡£±àÆâ¤Ë¤ÏÇÀ»º²Ã¹©ÉÊ¤ÎÄ¾Çä½ê¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Í·±àÃÏ¤ä²¹Àô¡¢¥Õ¥ë¡¼¥Ä¼í¤ê¤¬¤Ç¤­¤ë²Ì¼ù±à¤¬¤¢¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê