この猫は、Aさんが独身のころから飼い始めたアメリカンカールの男の子、ジャック君です。以来、Aさんは何度も引っ越しをしましたが、その度にジャック君も一緒でした。そしてAさんが故郷から遠く離れたところにお嫁入りされた際もジャック君と一緒。やがて家族が増え、ジャック君が亡くなる時にはジャック君を含めて5人家族でした。【写真】亡くなる2日前…後ろ足がほとんど動かない状態でしたが、自分で水を飲むジャック君