¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Î¥¹¥Ñ¥ó¥³¡¼¥ë¤Ë¶¯¤á¤Î¥á¥¤¥¯¤Ç´Ú¹ñ¤ÇÂç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÆüËÜ¤Î½÷À­¥·¥ó¥¬¡¼¤¬?ÀïÂâ¥Ò¡¼¥í¡¼?¤ò»×¤ï¤»¤ë¡¢Á¯Îõ¤Ê°áÁõ¤È¥á¥¤¥¯¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ö¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤Î°áÁõ¤Ç¤·¤¿¤Ê¤ó¤È¤«¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤ß¤¿¤¤¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤­¹þ¤ß¡¢°áÁõ»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤Ï4¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ösis(¥·¥¹)¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥·¥ó¥¬¡¼¤Î¤«¤Î¤¦¤ß¤æ(25)¡áÊ¡²¬¸©ÂçÌ¶ÅÄ»Ô½Ð¿È¡£¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Î¥¹¥Ñ¥ó¥³¡¼¥ë¤Î¥È¥Ã¥×¥¹