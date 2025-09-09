ÆàÎÉ¸©¤ÎÏ©¾å¤Ç10Âå¤Î½÷À­¤ÎÂÎ¤ò¤µ¤ï¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÅìÂçºå»Ô¿¦°÷¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÉÔÆ±°Õ¤ï¤¤¤»¤ÄÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆàÎÉ¸©ÈÃÈ·Ä®¤Ë½»¤àÅìÂçºå»Ô¿¦°÷¤Îºå°æ¹­°ìÍÆµ¿¼Ô¡Ê36¡Ë¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ºå°æÍÆµ¿¼Ô¤ÏÀè·î9Æü¡¢ÆàÎÉ¸©ÈÃÈ·Ä®¤ÎÏ©¾å¤Ç10Âå¤Î½÷À­¤ËÇØ¸å¤«¤é¶á¤Å¤­¡¢ÂÎ¤ò¿¨¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½÷À­¤Ï¤½¤Î¾ì¤«¤éÁö¤Ã¤ÆÆ¨¤²¡¢·Ù»¡¤ËÄÌÊó¡£ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤«¤éºå°æÍÆµ¿¼Ô¤òÆÃÄê¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£½÷