ÇÀÎÓ¿å»º¾ÊÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤Ï9Æü¡¢10Ç¯¸å¤Î¸å·Ñ¼Ô¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÇÀÃÏ¤¬17ÅÔÉÜ¸©¤Ç5³ä¤òÄ¶¤¨¤¿¤È¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£À¾ÆüËÜ¤ËÂ¿¤¯¡¢ÆÁÅç¤È¹áÀî¡¢²­Æì¤Ï7³ä¤ËÃ£¤·¤¿¡£Á´¹ñÊ¿¶Ñ¤Ï31.7¡ó¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¹ÌºîÊü´þÃÏ¤¬¹­¤¬¤ë·üÇ°¤¬¤¢¤ê¡¢ÇÀÃÏ¤Î½¸Ìó²½¤Ê¤É¤ÎÂÐºö¤¬µÞÌ³¤À¡£3·îËö¤ò´ü¸Â¤Ë³Æ»ÔÄ®Â¼¤¬ºöÄê¤·¤¿¡ÖÃÏ°è·×²è¡×¤Ë´ð¤Å¤­¡¢ÅÔÆ»ÉÜ¸©ÊÌ¤Î¼ÂÂÖ¤ò½é¤á¤Æ½¸·×¤·¤¿¡£Á´¹ñ¤Î1615»ÔÄ®Â¼¤¬·×1Ëü8894ÃÏ¶è¤ÇºöÄê¤·¤¿¡£ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿ÇÀÃÏ422Ëü