４月、多様性を提唱する団体が主催したロサンゼルスでの就職フェアに参加した求職者/Eric Thayer/Bloomberg/Getty Images（ＣＮＮ）「ブラックビジネス月間」と謳（うた）われる８月は、本来なら黒人労働力を称賛する月となるはずだった。しかし先月の雇用統計では、黒人労働者の失業率が上昇していることが示された。これは景気低迷の兆候となる可能性がある。８月の黒人労働者の失業率は７．５%に達し、２０２１年１０月（７．６