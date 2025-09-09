ローソンは、9月9日より、全国のローソン店舗限定(一部店舗でのお取り扱い、ナチュラルローソン・ローソンストア100は除く)で「Disney go out collection」第3弾として、ディズニー・アニメーション映画『ズートピア』のキャラクターがプリントされたエコバッグとアクリルキーホルダー、ステッカーを販売する。店頭販売は、9月9日より発売〜商品がなくなり次第終了。北海道・九州・中国地域・愛媛・田子町店(青森)は9月10日発売、