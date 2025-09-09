ドジャースの大谷翔平投手（３１）は８日（日本時間９日）に本拠地ロサンゼルスでのロッキーズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、３打数１安打、１得点だった。打率２割７分９厘。チームは３―１で勝って２連勝。地区２位パドレスとのゲーム差１は変わらなかった。初回先頭で新人右腕ドーランダーのカウント１―２からの４球目、内角低めの９１・５マイル（約１４７・３キロ）の内角のボールゾーンから入ってきたフロントドアの