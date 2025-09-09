ボクシングの元世界２階級制覇王者・亀田和毅（３４＝ＴＭＫ）がＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ＴＭＫＢＯＸＴＶ」がモンスターの今後について言及した。世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（大橋）は１４日、愛知・ＩＧアリーナでＷＢＡ同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）と激突。その後の１２月にはＷＢＣ同級１位アラン・ピカソ（メキシコ）との対戦が合意済みと海外では伝えられてい