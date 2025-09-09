巨人のリチャード内野手が８月２４日のＤｅＮＡ戦（東京ドーム）で放った看板直撃弾の賞金の贈呈式に参加した。太田胃散の太田淳之社長から、映像広告に打球を直撃させた打者に贈られる「ビッグボードホームラン賞」の賞金１００万円と公式キャラクター・太田胃にゃんのぬいぐるみが贈呈された。リチャードは４点を追う５回に左中間席上部の映像広告を直撃する飛距離１４７メートルの特大８号ソロをマーク。「フルスイングした