¥É¥ëÁ´ÌÌ°Â¡¢¥Ý¥ó¥É¥É¥ë8·î14Æü°ÊÍè¹âÃÍ·÷¡áÅìµþ°ÙÂØ ÊÆ¸ÛÍÑÅý·×¤ÎÇ¯¼¡²þÄê»ÃÄêÃÍ¤ò°Õ¼±¤·¡¢¥É¥ë¤ÏÁ´ÌÌ°Â¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ý¥ó¥É¥É¥ë¤Ï1.3577¤òÉÕ¤±¡¢8·î14Æü°ÊÍè¹âÃÍ¡£ GBPUSD1.3576