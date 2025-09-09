アジア株上海株軟調、米中対立激化BRICSは「ある国」による関税脅迫を非難、一致団結呼び掛ける 東京時間14:02現在 香港ハンセン指数 25838.62（+204.71+0.80%） 中国上海総合指数 3815.61（-11.24-0.29%） 台湾加権指数 24811.45（+264.07+1.08%） 韓国総合株価指数 3254.15（+34.56+1.07%） 豪ＡＳＸ２００指数 8790.00（-59.59-0.67%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 80974.56（+18