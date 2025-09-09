「HP-T10BT」 ラディウスは、最小・最軽量クラスの完全ワイヤレスイヤフォン「tinyシリーズ」のエントリーモデル「HP-T10BT」を、9月19日に発売する。ブルー、ホワイト、ブラック、ピンクの4色展開で、価格はオープン。市場想定価格は4,620円前後。 イヤフォン・充電ケースがコンパクトなシリーズ。イヤフォンは片側3.3gで、耳にぴったりフィットし、女性や耳の小さい人でも快適に装