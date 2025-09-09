2023Ç¯¡¢²£ÉÍ»Ô¤Î¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤ÇÅ¹Ä¹¤ÎÃËÀ­¤ò»¦³²¤·¡¢¸½¶â¤Ê¤É¤òÃ¥¤Ã¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÃË¤Î½é¸øÈ½¤Ç¡¢ÃË¤Ïµ¯ÁÊÆâÍÆ¤ò°ìÉôÈÝÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£Âç¶¶¾¼¿ÎÈï¹ð¤Ï2023Ç¯9·î¡¢²£ÉÍ»Ô¹ÁÆî¶è¤Î¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤ÇÅ¹Ä¹¤ÎÂç¶¶¹°µ±¤µ¤ó¤òÊñÃú¤Ç»É¤·¤Æ»¦³²¤·¡¢¸½¶â¤ª¤è¤½21Ëü±ß¤Ê¤É¤òÃ¥¤Ã¤¿¶¯Åð»¦¿Í¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£9Æü¡¢²£ÉÍÃÏºÛ¤Ç³«¤«¤ì¤¿½é¸øÈ½¤Ç¡¢Âç¶¶Èï¹ð¤Ï¡Ö¥«¥Í¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤Èµ¯ÁÊÆâÍÆ¤ò°ìÉôÈÝÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¸¡»¡Â¦