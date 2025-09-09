¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°À¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡Ê32¡áÂç¶¶¡Ë¤ÈWBAÀ¤³¦Æ±µé»ÃÄê²¦¼Ô¥à¥í¥¸¥ç¥ó¡¦¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¡Ê30¡á¥¦¥º¥Ù¥­¥¹¥¿¥ó¡ËÀï¤Ê¤É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¥È¥ê¥×¥ëÀ¤³¦Àï¡Ê14ÆüÌ¾¸Å²°¡¦IG¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤ÎÌÏÍÍ¤ò¡¢NTT¥É¥³¥â¤Î±ÇÁüÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖLemino¡×¤ÈWOWOW¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡Ö¥¨¥­¥µ¥¤¥È¥Þ¥Ã¥Á¡ÁÀ¤³¦¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡×¤¬¥³¥é¥Ü¤·¡¢¸ÂÄê¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¹¤ë¤³¤È¤ò9Æü¡¢NTT¥É¥³¥â¤¬È¯É½¤·¤¿¡£¡ÖNTT¥É¥³¥âPresents¥¨¥­¥µ