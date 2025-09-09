東京都内を走る地下鉄・都営大江戸線で、英国の人気歌手エド・シーランさんの特別列車を運行するコラボレーション（共同）企画が８日に始まった。ともに「江戸（エド）」を名前に冠した両者による「異色コラボ」（都交通局）としている。特別列車は８両編成で、１号車「エド・シーラン物語」、２号車「エドに歴史あり」、３号車「（最新アルバムの）『ＰＬＡＹ』で僕が言いたかったこと」など各車両ごとにテーマを掲げ、これま