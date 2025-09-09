¹ñÆâ¤Î¶â¤Î¾®Çä¤ê²Á³Ê¤¬½é¤á¤Æ1Ëü9000±ß¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¶â¤Î¹ñÆâ¾®Çä²Á³Ê ½é¤Î1Ëü9000±ßÂæ¤Ë¶â¤Î¹ñÆâ¾®Çä²Á³Ê¤Î»ØÉ¸¤È¤µ¤ì¤ëÅÄÃæµ®¶âÂ°¹©¶È¤Î9Æü¤ÎÅ¹Æ¬¾®Çä²Á³Ê¤Ï¡¢1¥°¥é¥à¤¢¤¿¤ê1Ëü9027±ß¤Ç¤·¤¿¡£²Á³Ê¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤­¤¿1973Ç¯°Ê¹ß¡¢½é¤Î1Ëü9000±ßÂæ¤Ç¤¹¡£»Ô¾ì´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ÎFRB¡Ê¡áÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¡Ë¤¬9·î¡¢Íø²¼¤²¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄêÅª¤È¤Î¸«Êý¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¥¢¥á¥ê