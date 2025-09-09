¥á¥­¥·¥³¤Ç2³¬·ú¤Æ¤Î¥Ð¥¹¤È²ßÊªÎó¼Ö¤¬Æ§ÀÚÆâ¤Ç¾×ÆÍ¤·¡¢10¿Í¤Î»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛÆ§ÀÚÆâ¤Ç¤Î¾×ÆÍ¤Î½Ö´Ö¼óÅÔ¥á¥­¥·¥³¥·¥Æ¥£¤ÎËÌÀ¾¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥¢¥È¥é¥³¥à¥ë¥³»Ô¤Ç8ÆüÁáÄ«¡¢2³¬·ú¤Æ¤Î¥Ð¥¹¤È²ßÊªÎó¼Ö¤¬¾×ÆÍ¤·¡¢½÷À­7¿Í¤ÈÃËÀ­3¿Í¤Î¹ç¤ï¤»¤Æ10¿Í¤¬»àË´¡¢61¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢½ÂÂÚ¤ÇÆ»Ï©¤¬º®»¨¤¹¤ëÃæ¡¢¼×ÃÇµ¡¤ÎÌµ¤¤Æ§ÀÚ¤Ë¥Ð¥¹¤¬¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¿ÊÆþ¤·¡¢¹âÂ®¤ÇÁö¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿²ßÊªÎó¼Ö¤¬²£¤«¤é¾×ÆÍ¤·