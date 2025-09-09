ロッキーズ戦の7回、二塁打を放つドジャース・大谷＝ロサンゼルス（共同）【ロサンゼルス共同】米大リーグは8日、各地で行われ、ドジャースの大谷はロサンゼルスでのロッキーズ戦に「1番・指名打者」で出場し、1―1の七回に二塁打を放って3打数1安打、1得点だった。チームは3―1で逆転勝ちした。パドレスのダルビッシュはレッズ戦に先発して5回2/3を投げ、2本塁打を含む6安打3失点で勝敗は付かなかった。3勝5敗のまま。チーム