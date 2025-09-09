俳優山田裕貴（34）が日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜午後9時）に出演。養成所時代の恩師からの手紙に涙した。山田は「お芝居の養成所に入ることになりまして、そこで田代さんという方が僕にエキストラの仕事とか、舞台のセットを組み立てる仕事とかを振ってくださって、アルバイトと同時に現場を見てこいということで、劇場のチケットのもぎりとかを経験させるようにしてくれていたんです」と養成所時代の恩師、田代伸也さん