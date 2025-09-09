本記事では、セブンイレブンで購入できるお弁当や麺類などの新作情報をご紹介。今週はお月見に見立てたロコモコ丼や、きのこをたっぷりのせたグラタンなど、秋を感じる商品が目白押しです!2025年9月の新商品5品まとめ(9月9日〜9月15日)「セブンイレブン 2025年9月の新商品」「月夜のとろけるチーズソース ロコモコ丼」(699円)「月夜のとろけるチーズソース ロコモコ丼」(699円)価格 : 699円販売地域 : 東北、関東、甲信越、北陸、