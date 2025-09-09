¥Ö¥ë¥Ü¥ó¤Ï¡¢¡Ö¥·¥ë¥Ù¡¼¥Ì¡×¤Ë¡¢ÍÎÍü¤ÎÌ£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥·¥ë¥Ù¡¼¥ÌÍÎÍü¤Î¥¿¥ë¥ÈÉ÷Ì£¡×¤ò2025Ç¯9·î9Æü(²Ð)¤«¤éÈÎÇäÃæ¡£ ¥Ö¥ë¥Ü¥ó¡Ö¥·¥ë¥Ù¡¼¥ÌÍÎÍü¤Î¥¿¥ë¥ÈÉ÷Ì£¡×  ÆâÍÆÎÌ¡§6¸ÄÈ¯ÇäÆü¡§2025Ç¯9·î9Æü(²Ð)Á´¹ñÈ¯ÇäÈÎÇä¥Á¥ã¥Í¥ë(Í½Äê)¡§¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¡¢ÎÌÈÎÅ¹¡¢¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡¢¾®ÇäÅ¹¡¢ÇäÅ¹¤Ê¤É²Á³Ê¡§¥ª¡¼¥×¥ó¥×¥é¥¤¥¹¾ÞÌ£´ü¸Â¡§6¥«·î ¥Ö¥ë¥Ü¥ó¤Ï¡¢¡Ö