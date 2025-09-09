日本競泳史上最年少金メダリストの岩崎恭子氏（47）が9日放送のフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。金メダル獲得後の葛藤を明かした。1992年バルセロナ五輪の女子200m平泳ぎを14歳6日の若さで制し、当時の日本選手としては史上最年少でのメダル獲得に大きな注目が集まった岩崎氏。姉とは同じ種目で五輪代表の座を競っていたといい、代表選考会では「私が2位でお姉ちゃんが4番だった」と振り返