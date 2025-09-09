観光スポットが豊富な愛知県には、ゆったりと月を眺めるのにぴったりな場所も数多く存在します。All About ニュース編集部では、2025年9月1〜2日の期間、全国20〜60代の男女228人を対象に、中部地方のお月見スポットに関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆行ってみたい「愛知県のお月見スポット」ランキングの結果をご紹介します。【11位までの全ランキング結果を見る】2位：香嵐渓／40票愛知県豊田市に位置する香