テレビを買い替えるとき、悩みがちなポイントの一つが「液晶にするか、有機ELにするか」です。画質やデザインだけでなく、電気代や本体代まで含めると、長く使ううえでの満足度が大きく変わってきます。この記事では、液晶と有機ELの消費電力や価格を比較し、総合的にどちらがお得なのかを解説します。 電気代比較：液晶テレビと有機ELテレビではどのくらい差がある？ 液晶テレビと有機ELテレビでは消費電力に違いがあり