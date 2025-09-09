手取り30万円で、毎月の食費が約10万円。ふと気になって、ネットで「食費生活水準」と検索したくなる方もいるかもしれません。実際のところ、食費の割合が高いと生活水準が低いのでしょうか？ 本記事では一般的な家庭の支出状況と照らし合わせながら、「わが家は多すぎる？」という不安にお答えしていきます。 一般的な家庭の生活費はどれくらい？ 私たちの生活費は全国的に見てどのくらいかかっているのでしょう