大リーグ、ジャイアンツの「風の孫」イ・ジョンフ外野手（李政厚＝２７）の本塁打を含む猛打賞に母国メディアが大興奮だ。８日（日本時間９日）、本拠地サンフランシスコで行われたダイヤモンドバックス戦にイ・ジョンフは「７番・中堅」で出場。３点を追う２回の第１打席で８号２ランを放つと、４打数３安打と爆発。１１―５での逆転勝利に貢献した。韓国メディア「マイデイリー」は「イ・ジョンフがメジャー通算１０本塁打