○パドレス4x−3レッズ●＜現地時間9月8日ペトコ・パーク＞サンディエゴ・パドレスが中地区3位レッズとの本拠地3連戦を白星発進。先発登板したダルビッシュ有投手（39）は6回途中3失点という投球で勝敗付かなかった。中5日で本拠地マウンドに上がったダルビッシュは初回、いきなり1番フリードルに12号先頭打者アーチを被弾。フルカウントからのカーブが失投となり、右翼ポール際に運ばれた。2回表を三者凡退に抑え