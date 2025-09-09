この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。特に、愛犬にまつわるエピソードを集めました。元気がないときも思わず笑顔になれるような癒やしのエピソードをどうぞごらんください。 まるでお餅、生後2か月のサモエドの寝姿 サモエド☆さだはる(@sadaharu__0905)さんの投稿です。猫はしなやかで体が柔らかく、液体のようだとはよく言われます。しかし、ときには犬も液体になることがあるのかもしれません