女優イ・ヨンエが、中学2年生の娘が芸能界に関心を持っていることを明らかにした。【写真】イ・ヨンエ、娘と“顔出し”2ショットイ・ヨンエは9月8日、YouTubeチャンネル「乾杯する兄さん」で公開された動画に、ドラマ『ウンスの良い日』（原題、KBS2）に出演する俳優キム・ヨングァン、パク・ヨンウと共にゲスト出演した。イ・ヨンエは映像で、自身の子どもについて「二卵性の双子なので、二人とも今14歳で中学2年生です」と紹介。