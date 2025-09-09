ダニエル・クレイグ主演『ナイブズ・アウト』シリーズ最新作『ナイブズ・アウト：ウェイク・アップ・デッドマン』より、新たなティザー映像が公開された。 名探偵ブノワ・ブランの本格ミステリー第3弾。最も危険な事件が待ち受ける今回のテーマは超常現象だ。大事故での瀕死負傷から蘇ったジェレミー・レナーにとっては本作が映画復帰作となる。 ﻿ 「奇跡を装っても、あの晩の