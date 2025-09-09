JYPエンターテインメントの新人ボーイズグループ・KickFlipが、新アルバムのコンセプトフォトでフレッシュな“初恋ビジュアル”を披露した。【写真】KickFlip、「サマソニ」で鮮烈ステージ9月9日午前0時、JYPエンターテインメントは公式SNSを通じて、KickFlipの3rdミニアルバム『My First Flip』の最初のコンセプトフォトを公開した。公開された写真の中でメンバーたちは、ハート型の小物を手に可愛らしい雰囲気を演出し、清純な表