ドラマ『ギョンドを待ちながら』（原題）が、俳優パク・ソジュンと女優ウォン・ジアンの青春スナップ写真を初めて公開し、期待感を高めている。【画像】パク・ソジュン、濃厚キスシーン2025年下半期、韓国で初放送されるJTBCの新ドラマ『ギョンドを待ちながら』は、20歳、28歳の2度の恋愛をして別れたイ・ギョンド（演者パク・ソジュン）とソ・ジウ（演者ウォン・ジアン）が、不倫スキャンダル記事を報道した記者とスキャンダルの