任天堂は、同社のゲーム機を改造して販売する「Modded Hardware」の運営者であるライアン・マイケル・デイリー氏に対し、200万ドル(約2億9500万円)の賠償金支払い命令および、包括的な差し止め命令を勝ち取りました。デイリー氏は弁護士をつけずに自ら弁護を行い、最終的に判決に同意しています。Nintendo secures $2 million settlement against Switch modder - Modded Hardware creator agreed to stop selling backup devices,