◆第７６回チャレンジＣ・Ｇ３（９月１３日、阪神競馬場・芝２０００メートル）＝９月９日、美浦トレセンマイネルクリソーラ（牡６歳、美浦・手塚貴久厩舎、父スクリーンヒーロー）は、クリストフ・ルメール騎手との初コンビで重賞初制覇を狙う。近走はメトロポリタンＳ（２４００メートル）１着、目黒記念（２５００メートル）３着、と長めの距離で結果が出ているが、今回は９着に敗れた函館記念以来の２０００メートル戦。手