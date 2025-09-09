今年の安田記念などＧ１・３勝を挙げるジャンタルマンタル（牡５歳、栗東・高野友和厩舎、父パレスマリス）の弟にあたるウンナターシャ（牝２歳、栗東・高柳大輔厩舎、父パイロ）が９月１４日の阪神ダート１８００メートルでデビューする。鞍上は松山弘平騎手。当初は６月にデビューするプランもあったが、態勢が整わずに見送っていた。しかし、今回は１週前にＣＷコースでしまい重点ながら６ハロン８６秒６―１１秒１を出すな