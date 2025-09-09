◆第４３回ローズＳ・Ｇ２（９月１４日、阪神競馬場・芝１８００メートル）＝９月９日、栗東トレセン夏の北海道で未勝利、１勝クラスと連勝したコンドゥイア（牝３歳、栗東・井上智史厩舎、父フォーウィールドライブ）が勢いに乗って、重賞に挑戦する。前走後は早い段階でここへの参戦を決め、短期放牧を挟みつつ、しっかりと調整してきた。「アバラがうっすらと浮いている状態で５００キロぐらい。いい馬になりました。いい形で