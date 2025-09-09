◆第７９回セントライト記念・Ｇ２（９月１５日、中山競馬場・芝２２００メートル）＝９月９日、美浦トレセン前走のラジオＮＩＫＫＥＩ賞で４着だったビーオンザカバー（牡３歳、美浦・伊藤圭三厩舎、父ハービンジャー）。最後は上がり３ハロン最速となる３４秒４の末脚を繰り出し、直線入り口１４番手から猛追した。伊藤圭調教師は「前走は位置が後ろ過ぎましたね。あと３完歩あれば届いていたけど」と唇をかむ。舞台となる中