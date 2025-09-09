夫婦関係が終わりを迎える時、お互いに「未来の幸せ」を考えて進める場合もありますが、話がまとまらずお別れまで時間がかかる場合もありますよね。今回の記事では、夫との離婚を考えている投稿者さんが別居中の夫から圧の強いメッセージを送られ悩んでいるという投稿を紹介します。別居しているけれど、なかなか離婚に応じてくれない夫に、投稿者さんは疲れ果てているようです。 別居夫のLINE攻撃…離婚に同意しない理由