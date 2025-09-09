お笑いコンビ・チュートリアルの徳井義実が、8日深夜放送のテレビ朝日系バラエティー『耳の穴かっぽじって聞け！』（深1：58）に出演。とろサーモン・久保田かずのぶ、ウエストランド・井口浩之とともに、活動自粛中のスピードワゴン・小沢一敬について語る一幕があった。【動画】松本人志が50点…チュート徳井『M-1』シビアな現場を振り返る“後輩の育成”に関する話題で、井口が「徳井さんはどうですか？（スピードワゴン）