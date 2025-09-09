¾åÃÒÂç³Ø¤Î½÷»Ò³ØÀ¸¤¬»¦³²¤µ¤ì¼«Âð¤òÊü²Ð¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤«¤é29Ç¯¤Ç¤¹¡£¸½¾ì¤«¤éÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¥Þ¥Ã¥ÁÈ¢¤Ë·³¼ê¤ÎÌÏÍÍ¤Î¤è¤¦¤Ê¤¢¤È¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛÉã¿Æ¡¦¸­Æó¤µ¤ó¤Î¥³¥á¥ó¥È1996Ç¯9·î9Æü¡¢¾®ÎÓ½ç»Ò¤µ¤ó¡ÊÅö»þ21¡Ë¤¬Åìµþ¡¦³ë¾þ¶è¤Î¼«Âð¤Ç»¦³²¤µ¤ìÊü²Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸½¾ì¤«¤é¤ÏÈÈ¿Í¤Î¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤ëA·¿¤Î·ì¤ÎÉÕ¤¤¤¿¥Þ¥Ã¥ÁÈ¢¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¡¢·³¼ê¤ÎÌÏÍÍ¤Î¤è¤¦¤Ê¤¢¤È¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤