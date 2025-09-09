忙しい日常の中でも、自分をいたわる上質な時間を過ごしたい。そんな女性に寄り添うライフスタイルブランド「ÉCRU（エクル）」から、2025年9月9日（火）より新作ラウンジトップス2アイテムが登場します。繊細な透け感と快適さを両立した『OPEN BACK SHEER LOUNGE TOP』と、機能性素材を取り入れた『SERENE DOUBLE STRAP CAMISOLE』。大人のリラックススタイルを提案する注目コレクションです。 繊細な透け感が魅力のラウンジ