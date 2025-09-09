タイドラマ『Top Form〜抱かれたい男1位に脅されています。〜』が、22日（後11：00）からCSチャンネル「日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ」でテレビ初放送される。【場面ショット】ドキッとする超接近シーンも原作は、日本で人気爆発のBL漫画『抱かれたい男1位に脅されています。』、通称“だかいち”。アニメに映画、舞台化もされ、コミックの累計発行部数は500万突破を突破する金字塔的作品が、ついにタイドラマ化。