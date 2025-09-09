米国戦へ向け、最終調整する（左から）長友、町野、佐野航＝コロンバス（共同）【コロンバス（米オハイオ州）共同】サッカー日本代表は9日午後7時37分（日本時間10日午前8時37分）から、2026年ワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会の開催国である米国代表と対戦する。8日は米オハイオ州コロンバスの試合会場で最終調整し、公開された冒頭では小川（NECナイメヘン）らが球回しなどを行った。無得点で引き分けた6日のメキシコ戦